19.12.2019, 18:55
Завершилась 15 пресс-конференция с Путиным
ИА «Ореанда-Новости». Завершилась 15 ежегодная пресс-конференция с Владимиром Путиным, которая длилась 4 часа 20 минут. Журналисты задавали любые интересующие их вопросы.
Некоторые пришли с плакатами, которые были запрещены. Темы, которые поднимались на пресс-конференции, были как незначительными, так и глобальными.
Владимир Путин сказал, что самые тяжёлые события, которые произошли во время его правления - это теракт в Беслане, который был произведён на день знаний в 2004 году, и теракты на Дубровке, которые произошли с 23 по 26 октября 2002 года. А самое значительное событие - развитие армии и экономики.
Некоторые пришли с плакатами, которые были запрещены. Темы, которые поднимались на пресс-конференции, были как незначительными, так и глобальными.
Владимир Путин сказал, что самые тяжёлые события, которые произошли во время его правления - это теракт в Беслане, который был произведён на день знаний в 2004 году, и теракты на Дубровке, которые произошли с 23 по 26 октября 2002 года. А самое значительное событие - развитие армии и экономики.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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