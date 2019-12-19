Журналисты задавали любые интересующие их вопросы.Некоторые пришли с плакатами, которые были запрещены. Темы, которые поднимались на пресс-конференции, были как незначительными, так и глобальными.Владимир Путин сказал, что самые тяжёлые события, которые произошли во время его правления - это теракт в Беслане, который был произведён на день знаний в 2004 году, и теракты на Дубровке, которые произошли с 23 по 26 октября 2002 года.



