12.12.2019, 23:44
Завершились слушания по долгу Украины перед Россией
ИА «Ореанда-Новости». Сегодня, 12 декабря, Верховный суд Великобритании завершил слушания по спору о долге Украины перед Россией.
Судебное разбирательство длилось более 4 часов. Представители сторон представляли суду доказательства и аргументы. Верховные судьи закрыли заседания по дело и удалились для принятия решения по спору. Дата вынесения постановления не была указана.
Сумма долга составляет 3 миллиарда долларов. Спор ведётся с 2016 года, когда украинские власти перестали проводить оплату по государственному кредиту России. Тогда российское правительство обратилось в суд Лондона для урегулирования данного вопроса.
Судебное разбирательство длилось более 4 часов. Представители сторон представляли суду доказательства и аргументы. Верховные судьи закрыли заседания по дело и удалились для принятия решения по спору. Дата вынесения постановления не была указана.
Сумма долга составляет 3 миллиарда долларов. Спор ведётся с 2016 года, когда украинские власти перестали проводить оплату по государственному кредиту России. Тогда российское правительство обратилось в суд Лондона для урегулирования данного вопроса.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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