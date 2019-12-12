



Судебное разбирательство длилось более 4 часов. Представители сторон представляли суду доказательства и аргументы. Верховные судьи закрыли заседания по дело и удалились для принятия решения по спору.Сумма долга составляет 3 миллиарда долларов. Спор ведётся с 2016 года, когда украинские власти перестали проводить оплату по государственному кредиту России. Тогда российское правительство обратилось в суд Лондона для урегулирования данного вопроса.