ИА "Ореанда-Новости" Завтра, 6 июля, в столице Хабаровского края состоится Дальневосточный фестиваль красок. Мероприятие проходит уже в четвёртый раз.

По информации, предоставленной одним из представителей команды организаторов фестиваля, для проведения «красочного» события заготовлено около пяти тонн краски для того, чтобы устраивать массовые красочные залпы. Программа фестиваля обещает быть очень насыщенной. Для проголодавшихся будут работать пункты общественного питания на фудкорте продолжительностью в семьдесят метров. В рамках фестиваля пройдёт девятичасовой музыкальный марафон. Развлечения рассчитаны на любой возраст: для взрослых здесь приготовлен лазертаг и танцевальные соревнования, для детей – мастер-классы от детской радийной школы и шоу цирковых артистов. Каждые пятнадцать минут на фестивале будет происходить новый всплеск цвета.

Организаторы попытались в этом году искусственно разогреть интерес жителей к этому фестивалю. Так в прошлом году они специально не стали проводить это мероприятие, для того чтобы в этот раз собрать рекордное количество участников. Поэтому вместо привычных 30-35 тысяч, завтра ожидается около сорока тысяч. Кстати, по словам организаторов, люди сами выходили с ними на связь с просьбой скорейшего возобновления «красочного» мероприятия.

Дальневосточный фестиваль красок состоится завтра на хабаровской арене под названием «Ерофей», гостей ждут на парковке стадиона. Начало фестиваля запланировано на полдень, окончание – на девять вечера. Посетить фестиваль может любой желающий, без дополнительных трат на вход. Однако, необходимо будет приобрести краску – в целях безопасности приходить со своей будет запрещено. Краска, продаваемая на «красочном» фестивале, нетоксичная и легко отстирывается, утверждают организаторы.