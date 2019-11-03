. По мнению Навки, у Загитовой сегодня очень глубокие программы.Навка говорит, что в 17 лет Загитова выиграла всё, что возможно, и решение продолжать карьеру зависит лишь от неё самой.Также олимпийская чемпионка отметила, что перед Загитовой открыты любые двери, и что ей можно попробовать себя в политике, если это ей нравится.