03.11.2019, 18:45
Заявление Навки: "Перед Загитовой открыты все двери"
ИА «Ореанда-Новости»Татьяной Навкой было высказано мнение о возможном завершении карьеры фигуристки Алины Загитовой. По словам Навки, прокаты Загитовой стали уже более осмысленными, а сама фигуристка выросла как профессионалка. По мнению Навки, у Загитовой сегодня очень глубокие программы.
Навка говорит, что в 17 лет Загитова выиграла всё, что возможно, и решение продолжать карьеру зависит лишь от неё самой.
Также олимпийская чемпионка отметила, что перед Загитовой открыты любые двери, и что ей можно попробовать себя в политике, если это ей нравится.
Навка говорит, что в 17 лет Загитова выиграла всё, что возможно, и решение продолжать карьеру зависит лишь от неё самой.
Также олимпийская чемпионка отметила, что перед Загитовой открыты любые двери, и что ей можно попробовать себя в политике, если это ей нравится.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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