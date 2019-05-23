Об этом говорится на сайте телеканал «Громадське ТВ».Ранее, по словам главы администрации президента Украины Андрея Богдана, Зеленский собирался вынести вопрос о переговорах с Россией референдум.

Сейчас же новый глава государства на вопрос представителей СМИ о том, будут ли переговоры с Москвой, ответил, что нет.