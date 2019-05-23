23.05.2019, 15:43
Зеленский заявил, что переговоров с Россией не будет
ИА «Ореанда-Новости» Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры с Россией ждать не стоит. Об этом говорится на сайте телеканал «Громадське ТВ».Ранее, по словам главы администрации президента Украины Андрея Богдана, Зеленский собирался вынести вопрос о переговорах с Россией референдум.
Сейчас же новый глава государства на вопрос представителей СМИ о том, будут ли переговоры с Москвой, ответил, что нет.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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