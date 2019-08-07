ИА «Ореанда-Новости» Издание «Коммерсантъ» со ссылкой на сведения, полученные аналитической компанией Headway, сообщило, что за первые 6 месяцев 2019 года количество несостоявшихся государственных закупок жизненно важных лекарственных препаратов возросло почти в два раза в сравнении с тем же периодом 2018 года. В исследуемый период 2018 года было сорвано 31,8 тысячи тендеров, спустя год данный показатель возрос до 60,8 тысячи. При этом состоявшимися признано 163,4 тысячи тендеров.

Журналисты указывают на то, что большинство конкурсов не состоялась в связи с отсутствием заявок. Причинами срывов также являются отказ от размещения заказа и недопуск всех претендентов.

Эксперты определили, что большая часть несостоявшихся аукционов являются региональными. В основном были сорваны поставки дешёвых лекарств, например натрия хлорида, декстрозы и преднизолона. Среди тендеров федерального уровня, как правило, срывались тендеры на поставку ламивудина, который широко используется при лечении ВИЧ-инфицированных пациентов.