ИА "Ореанда-Новости" На территории Воронежской области активно используют систему чипирования животных, оставшихся без дома. Деятельность зоозащитников привлекла внимание представителей других государств.

Напомним, что система чипирования включает в себя отлов бродячих собак на городских улицах с целью установить им специальное устройство с помощью которого возможно контролировать местоположение бездомного животного. Деятельность ведут сотрудники ветеринарных служб Воронежской области и добровольцы. Перед тем, как установить чип, животному оказывают необходимую терапевтическую помощь. Чип способен даже информировать о состоянии бездомных собак. Чипирование никак не сказывается на двигательных способностях животного – его устанавливают на одно из ушей. Стоит отметить, что чипированию подлежат только те животные, которые не опасны для человека.

Зоозащитники других российских городов и ряда стран признали такой способ контроля над бездомными животными довольно гуманным. Ранее в области возникла конфликтная ситуация – представители природоохранных организаций раскритиковали местные власти в невозможности решить проблему бездомных животных цивилизованными методами. В настоящее время чипирование примирило некогда враждующие стороны – собаки помимо чипа получают прививки от бешенства и иногда стерилизуют.

Пример воронежских зоозащитников был подхвачен другими представители организаций по защите животных. Речь идёт о таких странах как Казахстан и Белоруссия, а также других государств-участников СНГ. Зоозащитники утверждают, что система чипирования, кроме контроля над бездомными животными, значительно экономит бюджетные средства – отпадает необходимость организации специальных питомников.