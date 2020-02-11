11.02.2020, 16:22
Зюганов поддержал идею упоминания бога в Конституции
ИА «Ореанда-Новости». Руководитель партии КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что компартия не возражает против того, чтобы в Конституции было упоминание о боге, пишет «МК».
Зюганов подчеркнул, что библейские мотивы совсем не чужды идеологии. Он добавил, что во многом моральный кодекс строителя коммунизма списали из Библии.
Ранее с предложением о внесении в Основной закон выступил патриарх Кирилл. Сопредседатель Рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию Андрей Клишас заявил, что это предложение будет рассмотрено.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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