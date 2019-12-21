ИА «Ореанда-Новости». Глава партии КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что не исключает проведения в России досрочных президентских выборов, пишет «Коммерсант».



Зюганов сообщил, что в начале следующего года партия проведёт форум и утвердит программу, чтобы пойти на выборы. «Я не исключаю, что могут быть и досрочные президентские выборы»,— заявил господин Зюганов.



Напомним, выборы президента РФ должны пройти в 2024 году. На пресс-конференции 19 декабря Владимир Путин не исключил внесения в Конституцию поправки, уточняющей ограничение числа президентских сроков для одного гражданина.