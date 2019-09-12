12.09.2019, 16:48
Алан Уэйк может появится в дополнении к игре Control
ИА «Ореанда-Новости». Компания Remedy рассказала о своих планах по поводу игры Control на ближайшее будущее. Всего ожидается четыре обновления - два бесплатных, которые выйдут в этом году и два платных сюжетных дополнения ожидаются к 2020 году.
В этом году ожидается введения в игру фоторежима, которые появится до конца ноября. К этому событию разработчики советуют собрать все возможные костюмы главной героини. А также появится новый режим игры, который получит название "Экспедиции". Прохождение игры в этом режиме обещает быть сложным, поэтому к нему стоит подготовится, собрав экипировку.
Первое ожидаемое дополнение называется The Foundation и посвящено истории Старейшего дома. Релиз дополнения состоится на платформе PlayStation 4 в начале 2020 года. Второе дополнение будет носить название AWE, которое тоже будет посвящено Старейшему дому (Отдел расследования). Сотрудники этого отдела будут изучать альтернативные мировые события. На постере этого дополнения изображён Алан Уэйк в своей знаменитой позе в фонариком. На основе этого можно полагать, что он может появится в игре. К тому же, раннее было подтверждено, что действия этих двух игр происходят в одной вселенной. Релиз этого дополнения состоится в середине года на всех платформах одновременно.
В этом году ожидается введения в игру фоторежима, которые появится до конца ноября. К этому событию разработчики советуют собрать все возможные костюмы главной героини. А также появится новый режим игры, который получит название "Экспедиции". Прохождение игры в этом режиме обещает быть сложным, поэтому к нему стоит подготовится, собрав экипировку.
Первое ожидаемое дополнение называется The Foundation и посвящено истории Старейшего дома. Релиз дополнения состоится на платформе PlayStation 4 в начале 2020 года. Второе дополнение будет носить название AWE, которое тоже будет посвящено Старейшему дому (Отдел расследования). Сотрудники этого отдела будут изучать альтернативные мировые события. На постере этого дополнения изображён Алан Уэйк в своей знаменитой позе в фонариком. На основе этого можно полагать, что он может появится в игре. К тому же, раннее было подтверждено, что действия этих двух игр происходят в одной вселенной. Релиз этого дополнения состоится в середине года на всех платформах одновременно.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
Комментарии