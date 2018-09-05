ИА «Ореанда-Новости». Американская компания Amazon за последние 17 лет проделала огромный и тяжелейший путь: от серьёзного падения бумаг до $5,97 за акцию, вызванного последствиями 9/11 и крахом «пузыря доткомов» в сентябре 2001 года, который сопровождался таким же крахом на рынке в целом, до почётного статуса второй американской компании, перешагнувшей капитализацию в $1 трлн.

И пусть торги 4 сентября 2018 года закончились чуть ниже заветной цифры (компания на конец дня стоила $995 млрд.), больше всего в этой ситуации восхищает то, в какие сроки компания пришла к такому результату. Для сравнения, известному бренду Apple понадобилось 38 лет, чтобы достичь это отметки, а Amazon – всего 21.

За минувший месяц акции Amazon восстановились и выросли на 14%. Всего с начала 2018 года бумаги компании подорожали больше чем на 70%.

В августе первой компанией, достигшей такой высокой капитализации, стала Apple, чья общая стоимость на NASDAQ теперь составляет $1,1 трлн. Тогда инвесторы остались довольны рекордными квартальными результатами компании.

Amazon, что примечательно, незадолго до этого смогла похвастаться рекордными показателями прибыли за всю историю своей деятельности - так в период с апреля по июль она выросла до $2,5 млрд по сравнению с $197 млн за аналогичный период годом ранее. Однако в краткосрочном периоде ей это не помогло из-за июльского падения Facebook, который утянул за собой вниз почти все компании FAANG (аббревиатура из названий пяти самых популярных хай-тек-компаний: Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google).

Джефф Безос, благодаря такому успеху своего интернет-ретейлера, занял место самого богатого человека, а после торгов 4 сентября и увеличил своё состояние на $2,11 млрд, приблизившись к отметке $168 млрд., притом он в 1,5-2 раза обгоняет своих оппонентов в рейтинге Билла Гейтса и Уоррена Баффета.

Дональд Трамп неоднократно обвинял Amazon в уклонении от уплаты налогов, притеснении мелких ретейлеров, которые не могут конкурировать с компанией, а также в злоупотреблении почтовыми услугами. Однако, многие считают, что такое отношение к Amazon у американского лидера может быть предвзятым из-за неприязни к газете Washington Post, которой, как и компанией, владеет Джефф Безос и которую президент постоянно обвинял в публикации фейковых новостей.