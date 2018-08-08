По словам специалистов из Duo Security, они исследовали Twitter с помощью алгоритмов машинного обучения. При этом находились учетные записи различных ботов, которые вывели команду исследователей на целую разветвленную сеть. 15 тысяч ботов, работающих сообща, занимались на протяжении более года криптовалютным мошенничеством через Twitter.

Сообщается, что данный инцидент привел к развертыванию широкомасштабного исследования по обнаружению автоматизированных учетных записей ботов в сети. Группа исследователей из Duo Security даже опубликовала результаты своих наблюдений, описав методологию действий для выявления вредоносных ботов, которые практиковали обманное поведение для того, чтобы казаться легитимными и избежать автоматического устранения при обнаружении.

Стало известно, что боты искусственно накручивали популярность твиттов через лайки и репосты. Пользователям свойственно доверять тем публикациям, которые имеют более высокий рейтинг.



Использую данную закономерность, создатели ботов запрограммировали их на повышение популярности постов с мошенническими ссылками на криптовалютные сервисы, при этом оставаясь нераскрытыми. Вредоносные боты стараются сохранить целостность своих учетных записей, создавая видимость активности в блоге. Посты ботов появляются друг за другом через очень малые промежутки времени. Зная эту закономерность, эксперты будут способны отследить нелегитимных ботов в Twitter.

Всего за пару месяцев 2018 года, с мая по июль, специалисты компании Duo Security проанализировали более 88 миллионов учетных записей Twitter. Компания собирала информацию о пользователях, находящуюся в открытом доступе. В базе данных теперь хранятся биография, аватарки, твитты, а также информация из социальных сетей, которые по прямой ссылке подключены с микроблогу в Twitter. Это стало самым масштабным исследованием случайно выбранных записей в сервисе микроблогов.

Результатом стала публикация исходного кода по обнаружению бот-сетей, которые занимаются вредоносной деятельностью и мошенничеством в Интернете.



Хотя специалисты компании и говорят о закрытии 15 тысяч ботов из сферы криптовалютного мошенничества, еще много записей ботов продолжают проявлять активность в Twitter.