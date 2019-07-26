ИА «Ореанда-Новости» Британский медиарегулятор Ofcom наложил на российский телеканал RT штраф в размере 200 тысяч фунтов стерлингов (около 250 тысяч долларов США) за нарушение правил вещания на территории Великобритании.

Представители ведомства также потребовали, чтобы канал в эфире ознакомил зрителей с кратким изложением выявленных ими фактов. «У Ofcom есть правила, которые требуют, чтобы в новостных передачах соблюдалась должная беспристрастность. Наше расследование установило, что RT не смог сохранить должной беспристрастности в семи выпусках новостных и аналитических программ в период с 17 марта по 26 апреля 2018 года», – сказано в сообщении медиарегулятора.

Руководство RT на своём сайте выразило возмущение решением британского ведомства, которое наложило штраф, не дожидаясь решения суда.