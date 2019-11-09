ИА «Ореанда-Новости». Экс-глава департамента госкорпорации «Ростех» подавал в суд на пользователя «ВКонтакте» из-за публикации.

Об этом сообщила пресс-служба судов Петербурга.

Петербургский суд по Красносельскому району зарегистрировал иск о защите чести и репутации от Аллы Лалетиной, которая подала иск за публикацию. Ответчиком оказался пользователь социальной сети «Овчинников Александр», на странице которого обнаружилась неугодная запись.

Публикация содержит информацию об обвинении Лалетиной в краже коллекционного вина. Истец настаивает на том, что запись содержит неверную информацию и наносит ущерб деловой репутации. Она просит удалить публикацию и не предъявляет никаких материальных требований.

Пресс-служба отметила, что пока что суд к производству не принят.