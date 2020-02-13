ИА «Ореанда-Новости».Positive Technologies выяснили, что чаще всего хакеры атакуют личные кабинеты российских пользователей, так как именно они являются наименее защищенными системами в интернете.

По сравнению с прошлыми годами ситуация улучшается, но безопасность данных веб-приложений так и остаётся на низком уровне. Девять из десяти личных кабинетов в сети легко взламываются специалистами. Хуже всего ситуация складывается у сайтов госучреждений и сферы телекоммуникаций. Если же говорить о банках, то почти половина атак начинается со взлома веб-приложений.

Утечка данных легко может произойти в 70% случаев, а почти в половине веб-приложений есть недостатки аутентификации, что значит, около 100 попыток введения неверного пароля приведут к открытию доступа к личному кабинету, в том числе и администратора, после чего хакеры в несколько минут меняют данные всех зарегистрированных пользователей.