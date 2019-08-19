ИА «Ореанда-Новости» Пресс-служба Государственной думы сообщила, что депутаты намерены провести консультации по теме ложных новостных сообщений в агрегаторах с журналистами, представителями самих агрегаторов и экспертов и вернутся к обсуждению данной темы в октябре.

Вопрос о не соответствующих действительности новостных сообщениях был поднят по инициативе первого заместителя главы фракции «Единой России» Андрея Исаева на совете Думы. «Было принято решение всесторонне изучить этот вопрос с тем, чтобы при обсуждении и принятии решения можно было заранее встретиться с представителями средств массовой информации и, прежде всего, думского пула журналистов, экспертного сообщества, самих новостных агрегаторов и вернуться к обсуждению этого вопроса после всех консультаций уже в октябре», – указано в сообщении пресс-службы.