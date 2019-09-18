ИА «Ореанда-Новости» Айрис Лоу, дочь Джуда Лоу, вышла в свет с бойфрендом и посетила популярную вечеринку в Лондоне под названием «LOVE & YouTube LFW». 18-летнюю модель сопровождал её возлюбленный Джиррел Робертс. Стоит отметить, что среди золотой молодёжи их уже считают «стильной парой».

Фанаты отметили, что Айрис выглядела очень мило и сногсшибательно в своём кукольном образе. Сходство с фарфоровой куклой добавил и пикантный макияж. Робертс появился в бирюзовом костюме.

Заботливый отец, Джуд Лоу, не стал препятствовать против отношений дочери с Джиррелом. На данный момент Айрис и Джиррел считаются дружной счастливой парой.