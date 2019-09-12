12.09.2019, 18:05
Electronic Arts запускает бета-тестирование облачного сервиса
ИА «Ореанда-Новости». Компания Electronic Arts анонсировала режим облачного сервиса ещё в октябре прошлого года. Проект получил название Project Atlas. Однако бета-тестирования начинаются только в этом месяце.
Сотрудники компании сообщили о закрытом тестировании, в котором примут участие как сами работники, так и отдельные пользователи, которые были отобраны специально доя проведения тестов.
Компания планирует проверить работоспособность новой игровой платформы, дав пользователям возможность протестировать игры, требующие высоких характеристик ПК. Игрокам будет предложено проверить новый сервис на таких играх, как FIFA 19, Need for Speed Rivals, Titanfall 2 и Unravel.
По словам представителей компании, с помощью этого сервиса игрокам не нужно будет иметь мощный компьютер для игр Electronic Arts, достаточно будет иметь технику со средними характеристиками.
Сотрудники компании сообщили о закрытом тестировании, в котором примут участие как сами работники, так и отдельные пользователи, которые были отобраны специально доя проведения тестов.
Компания планирует проверить работоспособность новой игровой платформы, дав пользователям возможность протестировать игры, требующие высоких характеристик ПК. Игрокам будет предложено проверить новый сервис на таких играх, как FIFA 19, Need for Speed Rivals, Titanfall 2 и Unravel.
По словам представителей компании, с помощью этого сервиса игрокам не нужно будет иметь мощный компьютер для игр Electronic Arts, достаточно будет иметь технику со средними характеристиками.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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