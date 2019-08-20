ИА «Ореанда-Новости» Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) наложила на американский телеканал CNN штраф в размере 200 тысяч рублей за превышение установленного законодательством о рекламе уровня громкости при трансляции информации о канале в эфире.

В сообщении на сайте ведомства указано, что ООО «Тёрнер информационные программы и стиль жизни» привлеченв к административной ответственности «за превышение допустимого уровня громкости звука при трансляции логотипа и ряда фрагментов с информацией о телеканале».

Сотрудники ФАС зарегистрировали случаи, когда громкость звука фрагментов с распространением информации о телеканале и демонстрацией его логотипа превышала громкость прерываемой ими передачи на 9,6 децибела при допустимом уровне 1,5 децибела. Федеральный закон «О рекламе» предусматривает за подобное нарушение наложение штрафа в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей.