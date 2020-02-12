ИА «Ореанда-Новости». Федеральная служба безопасности потребовала у десятка российских сайтов, в том числе «Авито», «Хабр» и Rutube, предоставить доступ к переписке пользователей и «круглосуточный доступ к своей информационной системе». Письма с этими требованиями были направлены владельцам сайтов, находящимся в реестре организаторов распространения информации (ОРИ) Роскомнадзора, ещё летом прошлого года, но известно об этом стало только сейчас.

Интересно, что массовое получение писем от ФСБ совпало с разгаром летних протестов в Москве. Напомним, что митинги прошли в поддержку независимых кандидатов, которые не получили доступ к выборам в Мосгордуму.

Среди сайтов, обязанных предоставить необходимую информацию, числятся avito.ru, habr.com, film.ru, audiomagazine.ru, zvezdi.ru, cybrus.ru, видеохостинг Rutube и ещё десяток других сайтов.