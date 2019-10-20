ИА «Ореанда-Новости». Глава ведомства заметил, что регулирование интернета должно осуществляться на мировом уровне.

Александр Жаров, глава Роскомнадзора, выступил на Всемирной конференции по управлению интернетом, которая проходит в Учжэне, КНР.

Он заявил, что сейчас в мире множество преступлений происходит через сеть: киберпреступность, шпионаж, кража личных данных, детская порнография и другие. Поэтому так важно объединиться с другими странами и создать правила регулирования всемирной паутины.



Эти положения должны работать в каждой стране, которая заинтересуется в их введении.

Также он добавил, что новые принципы будут сдерживать корпораций-гигантов от монополизации интернет-пространства. Крупные компании не должны оказывать то влияние, которое исходит от них сейчас.