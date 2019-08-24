ИА «Ореанда-Новости». Служба Google Фото (Google Photos) объявила в официальной учетной записи Twitter о запуске новой функции. Речь идёт о возможности поиска фотографий по тексту на них.

Ранее в Google Фото можно было выполнять поиск по нескольким параметрам, таким как объекты, события, люди и животные на фотографии. Теперь к ним присоединяется текст на картинках.

В традиционном приложении приложения Google Lens на выбранном фрейме можно будет нажать кнопку Lens, а затем выбрать текст, попавший в фрейм. Система распознает символы и отображает их последовательность в текстовом виде. Полученный текст вставляется в строку поиска, а затем все как при традиционном поиске.

Начиная с этого месяца, обновление начинает постепенно распространяться среди пользователей Google Фото.