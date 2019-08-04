ИА «Ореанда-Новости». В Google Voice Assistant Assistant появилась новая функция. Теперь он может читать текстовые сообщения от сторонних мессенджеров.

Ранее пользователи могли взаимодействовать с SMS через Google Assistant, но приложению было отказано в доступе к сообщениям в WhatsApp или Facebook Messenger, за исключением использования Android Auto.

Теперь Google Assistant будет читать последние сообщения по запросу «Читать мои сообщения», а также будет зачитывать имя мессенджера. Кроме того, с помощью голосового помощника для ответа на сообщения можно использовать голосовой ввод. Новую функцию популярного в мире голосового помощника заметили журналисты из зарубежного издания Android Police.