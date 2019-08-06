ИА «Ореанда-Новости». Google разобралась, как уменьшить вред, наносимый окружающей среде: компания планирует изготавливать все свои устройства из переработанных материалов.

В настоящее время единственным предметом переработки продукта Google является камера наблюдения Nest. Чтобы снизить нагрузку на окружающую среду, Google с большей вероятностью будет перевозить товары воздушным транспортом, отказавшись от доставки расходных материалов.

Сотрудники используют огромное количество оборудования, гаджетов, компьютеров, многие из них изношены, некоторые вышли из строя. Google учёл все эти обстоятельства и решил переработать своё собственное оборудование.

К 2022 году абсолютно все устройства, подпадающие под баннер Made in Google, будут включать переработанные материалы. Сколько это будет, неясно. Да, и от устройства к устройству уровень проникновения переработанного материала будет явно отличаться.