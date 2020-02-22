ИА «Ореанда-Новости». Компания Google решили отказаться от вербальных выражений, которые указывают на какие-либо гендерные различия. Сервис не будет использовать слова «мужчина» и «женщина».

Одной из основных причин названа неспособность искусственного интеллекта всегда верно определить пол человека по его внешности. Вторым аспектом, повлиявшим на принятие этого решения, стала возможность дискриминации при употреблении подобных выражения людей по гендерным, расовым и возрастным признакам.

В первую очередь изменения коснуться сервиса Google Cloud Vision API. Искусственный интеллект, лежащий в его основе, может сгенерировать текстовое описание любой картинки. Он определяет лица людей, различные предметы, логотипы, название брендов.

Испытание «исправленной» системы уже прошли. Теперь вместо «мужчина» и «женщина» сервис просто говорит «человек».