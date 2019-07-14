ИА «Ореанда-Новости». Корпорация Google создала новую социальную сеть Shoelace (с англ. Шнурок). На данный момент приложение находится на стадии закрытого тестирования. О социальной сети и процессе её разработке говорится на сайте проекта.

Цель создания этой социальной сети – использование технологий. Чтобы подключиться к реальности. Первоначальная идея создания Shoelace была направлена на то. Чтобы пользователи отвлекались от цифровых устройств. Люди могут заниматься любимым хобби с другими людьми, которые разделяют схожие интересы.

Новая социальная будет представлена в виде мобильного приложения для Android и iOS. Концентрация приложения будет основана на события, которые происходят в их городе. Система анализирует интересы и предпочтения пользователей, опираясь на них, социальная сеть предоставляет варианты времяпровождения.

Проект должен помочь расширить пользователям круг живого общения и предлагать широкий выбор мероприятий для посещения.