ИА «Ореанда-Новости». Впервые за четыре года компания Google добавила в свою систему Translate пять новых языков. В их число вошёл и язык, активно функционирующий на территории России.

Пятью новыми языками в программе Google Translate стали татарский, туркменский, уйгурский, руанда и ория (одия).

Программистом одной из крупнейших IT-компаний мира было уточнено, что каждый из пяти добавленных языков позволяет осуществлять как перевод загруженных текстов, так и автоматический перевод сайтов. Кроме того, для трёх из них, а именно татарского, уйгурского и руанда стала доступна и виртуальная клавиатура.

Таким образом, теперь система может осуществить перевод со 108 языков.