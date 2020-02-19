ИА «Ореанда-Новости». Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям в январе текущего года заключило договора с семью телеканалами, входящими во второй цифровой мультиплекс: ТВ3, «Муз ТВ», СТС, «Домашний», РЕН ТВ, «Пятница» и «Звезда».

Перечисленные редакции телеканалов получат по 250 миллионов рублей на обеспечение передачи телевизионного сигнала в населённые пункты численностью до 100 тысяч человек. Это существенное сокращение бюджета на вещание застало редакции врасплох.

В декабре 2019 года подобные субсидии телеканалам перечислялись в гораздо большем объёме. В частности телеканал «Спас» в прошлом году государство профинансировало на 1,1 миллиард рублей.