ИА «Ореанда-Новости». 10 августа на конференции для разработчиков компания Huawei представила новую версию популярного браслета для занятия спортом Huawei Band 4e Basketball Wizard Edition, в которой появился режим, специально разработанный для поклонников баскетбола и спорта в целом. Новинка доступна для предварительного заказа за 18 долларов.

Дизайнеры создали ремешок из полиамида для Huawei Band 4e Basketball Wizard Edition, а у Huawei 4e Basketball Wizard Edition есть функция для отслеживания и изучения данных, в случаях когда умные часы прикреплены к спортивной обуви. Устройство записывает время контакта с землей, длину и частоту шагов, расположение ног и неправильный курс.

Фитнес-браслет также уведомляет о новых сообщениях, входящих звонках и имеет другие умные функции, например, «Найти мой телефон».

Huawei Band 4e Basketball Wizard Edition получил защиту от воды и аккумулятор, который обеспечивает до 14 дней автономной работы.