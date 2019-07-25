25.07.2019, 22:37
Игровая студия Defiant Development объявила о закрытии
ИА «Ореанда-Новости» Представители австралийской студии Defiant Development заявила о том, что закрывает все разработки новых игр и распускает сотрудников.
Студия получила наибольшую популярность благодаря играм из серии Hand of Fate. Разработчики намерены довести до конца работу над Hand of Fate 2.
После анонса это игры из компании уйдут оставшиеся работники. Судьба игры A World In My Attic, над которой шла работа в последнее время, пока неизвестна.
Причиной закрытия компании состоит в том, что она не смогла быстро адаптироваться к изменениям в индустрии.
Студия получила наибольшую популярность благодаря играм из серии Hand of Fate. Разработчики намерены довести до конца работу над Hand of Fate 2.
После анонса это игры из компании уйдут оставшиеся работники. Судьба игры A World In My Attic, над которой шла работа в последнее время, пока неизвестна.
Причиной закрытия компании состоит в том, что она не смогла быстро адаптироваться к изменениям в индустрии.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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