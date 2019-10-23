ИА "Ореанда-Новости" Жителям города Санкт-Петербурга будет представлена новая информационная функция. Уведомление об отключении отопления они будут получать путём смс-оповещения.

Инициатором нововведения выступило теплоэнергетическое предприятие ГУП «ТЭК СПб». Все жители, которые входят в зону действия сетей вышеуказанного предприятия будут с настоящего времени получать смс-уведомления об отключении отопления. ТЭК СПб запустило функцию рассылки как о плановых, так и о текущих отключениях теплоснабжения. Благодаря такому способу жители города Санкт-Петербурга смогут оперативно получить информацию о том, когда закончатся плановые ремонтные работы. По словам инициаторов проекта, это позволит сделать повседневную жизнь петербуржцев гораздо комфотнее.

По информации, предоставленной сотрудниками пресс-службы ГУП «ТЭК СПб», для того, чтобы получить смс-уведомление, необходимо пройти процедуру регистрации в личном кабинете на официальном сайте предприятия. Те жильцы, которые производят оплату прямым образом с предприятием, получат смс-уведомление о том, что необходимо своевременно давать показания счётчиков. Кроме того, сообщат и о наличии задолженности.

По словам генерального директора ГУП «ТЭК СПб» Ивана Болтенкова, это нововведение снимет до девяноста пяти процентов поступающих на предприятие обращений. На мобильный телефон придёт уведомление об отключении и сроках проведения ремонтных работ. После их окончания владелец телефона получит и второе смс-сообщение об их завершении. При регистрации в личном кабинете необходимо привязать номер мобильного телефона к аккаунту и дать согласие на отправку смс, уточнил Иван Болтенков.



