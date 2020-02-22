ИА «Ореанда-Новости» . Американская корпорация Google заблокировала для доступа более 600 приложений из Google Play. Причиной удаления приложений стала навязчивая реклама. Об этом сообщает интернет-издание «Pravda.ru».

По правилам компании разработчик приложений для магазина Google Play не имеет право показывать рекламные объявления при выключенном приложении, а также заставлять пользователей нажимать на рекламу для перехода по ссылке обманным путём.

Специалисты Google зарегистрировали сотни подобных нарушений, удаляя все приложения, владельцы которых нарушили перечисленные правила. Эксперты также создали алгоритм, которые автоматически выявляет такие приложения, блокируя их в онлайн-магазине.