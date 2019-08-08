08.08.2019, 20:26
Летняя распродажа в PlayStation Store пополнилась новыми предложениями
ИА «Ореанда-Новости». С 24 июля по 22 августа в магазине игр PlayStation Store проходит летняя распродажа игр. Скидки в рамках этой распродажи составляют до 70%.
Сегодня, 8 августа, распродажа пополнилась ещё несколькими предложениями. Среди них Mortal Combat 11, The Last of Us, Metro Exodus и другие игры. Полный список игр со скидками можно увидеть в магазине.
В перечень игр вошли хиты 2019, которые пользовались довольно большой популярностью. Также в рамках летней распродажи можно приобрести такие игры, как Devil May Cry, Assassin's Creed, Spider-Man, Detroit:Become Human, и другие.
Сегодня, 8 августа, распродажа пополнилась ещё несколькими предложениями. Среди них Mortal Combat 11, The Last of Us, Metro Exodus и другие игры. Полный список игр со скидками можно увидеть в магазине.
В перечень игр вошли хиты 2019, которые пользовались довольно большой популярностью. Также в рамках летней распродажи можно приобрести такие игры, как Devil May Cry, Assassin's Creed, Spider-Man, Detroit:Become Human, и другие.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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