Владимри Жириновския сказал телеканалу "Россия 24", что к юбилею партия пришла с хорошими результатами. По его словам, она находится на первом месте среди новых партий, хотя ей уже 30 лет.Когда же Жириновского спросили, не означают ли эти его слова, что он планирует оставить руководство партией, лидер ЛДПР ответил "нет".