25.12.2019, 15:44
Лидер ЛДПР заявил, что продолжит руководить партией
ИА «Ореанда-Новости» Лидером ЛДПР Владимиром Жириновским было заявлено о том, что не намерен прекращать руководить партией. При этом, им отмечено, что он будет помогать молодым людям строить карьеру в партии и вставать на руководящие должности.
Владимри Жириновския сказал телеканалу "Россия 24", что к юбилею партия пришла с хорошими результатами. По его словам, она находится на первом месте среди новых партий, хотя ей уже 30 лет.
Жириновский отметил, что, несмотря на то, что несколько десятилетий бессменно руководит партией, он в будущем планирует появление других руководителей.
Когда же Жириновского спросили, не означают ли эти его слова, что он планирует оставить руководство партией, лидер ЛДПР ответил "нет".
Владимри Жириновския сказал телеканалу "Россия 24", что к юбилею партия пришла с хорошими результатами. По его словам, она находится на первом месте среди новых партий, хотя ей уже 30 лет.
Жириновский отметил, что, несмотря на то, что несколько десятилетий бессменно руководит партией, он в будущем планирует появление других руководителей.
Когда же Жириновского спросили, не означают ли эти его слова, что он планирует оставить руководство партией, лидер ЛДПР ответил "нет".
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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