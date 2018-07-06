



ИА ОРЕАНДА-НОВОСТИ . Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о необходимости в создании детского телевидения в образовательных учреждениях. Ответственными за реализацию проекта были назначены Министерство просвещения, Министерство финансов и органы исполнительной власти субъектов РФ. Создание детского телевидение входит в план основных мероприятий на 2018–2020 годы в рамках реализации программы «Десятилетие детства». Цель телевизионного канала - расширять кругозор, формировать гражданскую позицию, а также развивать творческие способности детей от восьми до шестнадцати лет.

Также российский премьер-министр отметил, что школы искусств необходимо оснастить современным оборудованием, а также организовать международные и всероссийские мероприятия, в которых будут принимать участие дети, занимающиеся музыкой, хореографией и другими видами искусств. Дмитрий Медведев добавил, что, помимо этого, нужно снимать больше детских игровых и анимационных кинолент. За производство дополнительных детских фильмов будут отвечать Министерство культуры, Министерство финансов, и также Федеральный фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии.





По словам премьер-министра РФ, каждый год современным оборудованием должны быть оснащены не менее 10 процентов детских школ искусств в каждом регионе страны. Речь идёт о музыкальных инструментах, кинооборудовании, технических средствах обучения и т.д.





Кроме того, Дмитрий Медведев поручил разработать программы по учебным предметам, курсам изучения родных языков, по игре в шахматы, основам финансовой грамотности и хорового пения. Также российский премьер-министр предложил включить в программы по образованию вопросы формирования знаний о семейных ценностях и профилактике семейного неблагополучия.