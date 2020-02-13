ИА «Ореанда-Новости». Суд Москвы оштрафовал компанию Twitter на четыре миллиона рублей.

Мировой суд Москвы вынес решение в отношении компании Twitter, которая отказалась переносить в Россию серверы с персональными данными российских пользователей. Данный отказ обойдётся компании в четыре миллиона рублей. Об этом сообщили РИА Новости.

Сообщается, что представители обеих сторон на заседании отсутствовали. Судье пришлось выносить решение по материалам, которые находились в деле. Twitter ответил на обвинения Роскомнадзора и не признал свою вину.

Аналогичная ситуация ждёт и компанию Facebook, которая также отказалась предоставить данные российских пользователей Роскомнадзору.