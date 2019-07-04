ИА «Ореанда-Новости» Компания «Группа 7» подала в суд по интеллектуальным правам иск об отмене признания товарного знака КВН общеизвестным за телевизионным творческим объединением «АМИК», генеральным директором которого является Александр Масляков.

Из соответствующего определения суда следует, что в деле также фигурирует Марина Топаз, вдова одного из основателей Клуба весёлых и находчивых Сергея Муратова.

Программа КВН начала транслироваться на телевидении в 1961 году. Александр Масляков стал её ведущим в 1964-м. Начиная с 1990 года производством телепередачи занимается ТТО «АМИК», которое было создано Масляковым.

Дело будет рассмотрено судьями 19 августа 2019 года.