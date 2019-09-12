12.09.2019, 19:41
Naughty Dog проведёт презентацию The Last of Us: Part II 24 сентября
ИА «Ореанда-Новости». Игровая компания Naughty Dog объявила, что 24 сентября в Лос-Анджелесе пройдёт специальное мероприятие, которое будет посвящено игре The Last of Us: Part II. Событие будет доступно только для журналистов.
Несмотря на то, что игровой процесс будет доступен лишь представителям прессы, это может означать, что скоро состоится публичный показ и анонс даты релиза игры.
Для проведения мероприятия, студия разослала журналистам и известным блогерам приглашения на закрытый показ игры. На этом мероприятии разработчики устроят для журналистов демонстрацию игры и раскроют планируемую дату релиза сиквела.
Вполне возможно, что на всё показанное наложат эмбарго, что означает запрет на распространение полученной информации. Однако журналистам всё же не запрещено высказывать мнение об увиденном.
Также вероятно, что широкой публике раскроют некоторые детали именно 26 сентября, Это является важной датой, так как именно этот день стал "Днём вспышки".
Несмотря на то, что игровой процесс будет доступен лишь представителям прессы, это может означать, что скоро состоится публичный показ и анонс даты релиза игры.
Для проведения мероприятия, студия разослала журналистам и известным блогерам приглашения на закрытый показ игры. На этом мероприятии разработчики устроят для журналистов демонстрацию игры и раскроют планируемую дату релиза сиквела.
Вполне возможно, что на всё показанное наложат эмбарго, что означает запрет на распространение полученной информации. Однако журналистам всё же не запрещено высказывать мнение об увиденном.
Также вероятно, что широкой публике раскроют некоторые детали именно 26 сентября, Это является важной датой, так как именно этот день стал "Днём вспышки".
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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