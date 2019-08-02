ИА «Ореанда-Новости». В пятницу, 2 августа, пресс-службе Смольного сообщила, что на полигоне Красный Бор им была организована защита от БПЛА. Они отмечают, что система была подключена для обеспечения безопасности, в том числе антитеррористической.

Отмечено, что системой защиты можно управлять с автоматизированного рабочего места.

Устройство работает в нескольких режимах. Например, в режиме «тревога + автоматическая блокировка» система генерирует помехи сразу после обнаружения БПЛА, предотвращая тем самым его приближение к защищаемому объекту. А при сигнализации и блокировке с задержкой помехи активируются чуть позже, обеспечивая потерю управляемости панели управления над территорией охраняемого объекта или в его непосредственной близости.

«Продукт предназначен для обнаружения, идентификации и блокирования беспилотных летательных аппаратов, приближающихся к свалке, а также для отправки сигнала тревоги на автоматизированное рабочее место оператора», - сказал правительственный комитет по управлению окружающей средой, на который свалка организационно ссылается.