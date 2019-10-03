ИА "Ореанда-Новости". Результаты исследования показали, сколько россияне тратят на онлайн-образование.

Исследование было совместно проведено «Яндекс.Кассой» и «Нетологией» среди 1500 жителей страны. Эксперты читывали данные о платежах за предыдущие два года.

Наибольшей популярностью пользуется изучение иностранных языков. Это практически 70% в обороте рынка интернет-образования. В среднем на языковые курсы у россиян уходит в среднем по 9874 рубля. Сумма немаленькая, но объясняется частотой платежа (сразу же за весь курс).

На втором месте после языков стоят курсы по психологии и эзотерике, которые стоят около пяти тысяч рублей. Следом идут тренинги и курсы по личностному развитию (почти четыре тысячи рублей).

Самой менее затратной строчкой является обучение у репетиторов. В среднем их оплата варьируется от 500 до 700 рублей в час.