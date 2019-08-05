ИА «Ореанда-Новости». Форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» и сборная России по хоккею Артемий Панарин обратился к подписчикам своего аккаунта в Instagram с просьбой. Хоккеист разместил в Instagram фото из места происшествия, и оставил под ним подпись: "Сибирь в огне. Защити её.", "Подпишите петицию."

Леса горят в Сибири уже несколько недель. Общая площадь пожаров составляет более 1 млн. Га.

Артемий Панарин является победителем Кубка Гагарина 2015 года в СКА. В составе сборной России он стал победителем чемпионата мира 2011 года, серебряным призером чемпионата мира 2015 года и бронзовым призёром чемпионатов мира 2016 и 2017 годов.

В межсезонье 2019 года Панарин стал одним из самых востребованных неограниченных свободных агентов в НХЛ. После переговоров с несколькими клубами в Лиге Панарин подписал контракт с "Нью-Йорк Рейнджерс" на семь лет на общую сумму 81,5 миллиона долларов. Среднегодовой доход Панарина составляет 11,64 миллиона долларов, что делает его самым высокооплачиваемым российским хоккеистом, а также вторым по величине среднегодовым окладом после Коннора Макдавида.