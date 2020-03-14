ИА «Ореанда-Новости» . Клиенты операционной системы «Windows 10» массового пожаловались на сбои после установки последнего патча 14 марта ткущего года. О проблемах в работе компьютеров сообщило информационное издание «Windows Latest».

Компания «Microsoft» представила пользователям новое обновление для операционной системы «Windows 10». Сразу после установки и запуска патча клиенты стали жаловаться на возникшие проблемы с компьютером. После перезагрузки устройства на мониторе появлялся «синий экран смерти» - критическая системная ошибка, исправить которую крайне трудно.

Многие пользователи также заявили, что система не запускается даже в безопасном режиме. Из более незначительных ошибок были обнаружены самопроизвольная очистка рабочего стола и постоянные сбои во время установки патча.