27.01.2020, 17:22
Прогноз CW: 5 тенденций в 2020 году в корпоративных облачных стратегиях
ИА «Ореанда-Новости». Основными направлениями для ИТ-директоров, которые занимаются в облачных сервисах поиском инноваций, станут обучение ИТ-персонала навыкам управления и работе с ними и архитектура гибридных облачных сред.
Облачные вычисления являются основной моделью, когда осуществляется модернизация корпоративных ИТ-портфелей, а компании, которые в публичном облаке используют программное обеспечение, получают скорость вывода своей продукции на рынок.
Всё большим количеством ИТ-директоров поддерживаются гибридные облачные системы, где бизнес-приложения осуществляют курсирование между публичными облаками Google Cloud Platform (GCP), Microsoft Azure, Amazon Web Services (AWS) и частными облаками, которые скрыты внутри площадки провайдера или даже размещены вне их.
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Чарли Ши, возглавляющим компанию Capgemini, работающей в сфере облачных технологий, заявлено, что в начале развития облачных технологий многие компании для работы останавливали свой выбор лишь на одном поставщике облачных сервисов. По его словам, сегодня этот подход не эффективен, клиентами достаточно хорошо понимаются преимущества мультиоблачной среды - повышение производительности, эффективности и гибкости, а также то, что нет привязки к какому-то одному поставщику.
Есть ожидание, что в нынешнем году развитие облачных технологий будет определяться следующими главными тенденциями.
1. Укрепление мира гибридных облаков
Большинство компаний приобретают облачные сервисы у нескольких провайдеров. В этом годы данная тенденция продолжит набирать обороты.
2. Правильная оценка масштабов облачной среды
По словам Ли, компаниями, излишне полагающимся на публичные облака, теряются деньги после первого года или полутора. Им дают ресурсы, которые они не потребляют. Он отмечает, что некоторыми из разработчиков не отключают в выходные облачную нагрузку, что является причиной появления дополнительных расходов.
Ли считает, что ИТ-директорами должна быть разработана стратегия, позволяющая оптимизировать операции в различных облаках.
3. Модернизация приложений и переход на облачные технологии
По мнению Ли, модернизация приложения является ключевым условиям для того, чтобы получить конкурентные преимущества в области программного обеспечения. Он считает, что ИТ-руководителям необходимо использовать микросервисы и контейнеры для того, чтобы обеспечить переносимость приложений.
4. Получение навыков для работы в облаке
Ли утверждает, что для того, чтобы продвигать инновации и создавать ценности, необходима трансформация культуры, процессов и людей. По его словам, компетенция облачных вычислений предполагает то, что сотрудники будут получать навыки в управлении миркосервисами и контейнерами.
5. Service mesh и бессерверные конфигурации
Технологией Kubernetes была одержана уверенная победа в противостоянии за управление контейнерами, но в этом году за симпатии разработчиков в облачной экосистеме будут сражаться многие поставщики программного обеспечения с открытым кодом.
Пять названных выше стратегических рычагов обладают общей нитью: всем им необходимы поддержка и внимание ИТ-служб, которые остановили на них свой выбор.
Облачные вычисления являются основной моделью, когда осуществляется модернизация корпоративных ИТ-портфелей, а компании, которые в публичном облаке используют программное обеспечение, получают скорость вывода своей продукции на рынок.
Всё большим количеством ИТ-директоров поддерживаются гибридные облачные системы, где бизнес-приложения осуществляют курсирование между публичными облаками Google Cloud Platform (GCP), Microsoft Azure, Amazon Web Services (AWS) и частными облаками, которые скрыты внутри площадки провайдера или даже размещены вне их.
--- Информация: 1С облако за 5 минут ----
Чарли Ши, возглавляющим компанию Capgemini, работающей в сфере облачных технологий, заявлено, что в начале развития облачных технологий многие компании для работы останавливали свой выбор лишь на одном поставщике облачных сервисов. По его словам, сегодня этот подход не эффективен, клиентами достаточно хорошо понимаются преимущества мультиоблачной среды - повышение производительности, эффективности и гибкости, а также то, что нет привязки к какому-то одному поставщику.
Есть ожидание, что в нынешнем году развитие облачных технологий будет определяться следующими главными тенденциями.
1. Укрепление мира гибридных облаков
Большинство компаний приобретают облачные сервисы у нескольких провайдеров. В этом годы данная тенденция продолжит набирать обороты.
2. Правильная оценка масштабов облачной среды
По словам Ли, компаниями, излишне полагающимся на публичные облака, теряются деньги после первого года или полутора. Им дают ресурсы, которые они не потребляют. Он отмечает, что некоторыми из разработчиков не отключают в выходные облачную нагрузку, что является причиной появления дополнительных расходов.
Ли считает, что ИТ-директорами должна быть разработана стратегия, позволяющая оптимизировать операции в различных облаках.
3. Модернизация приложений и переход на облачные технологии
По мнению Ли, модернизация приложения является ключевым условиям для того, чтобы получить конкурентные преимущества в области программного обеспечения. Он считает, что ИТ-руководителям необходимо использовать микросервисы и контейнеры для того, чтобы обеспечить переносимость приложений.
4. Получение навыков для работы в облаке
Ли утверждает, что для того, чтобы продвигать инновации и создавать ценности, необходима трансформация культуры, процессов и людей. По его словам, компетенция облачных вычислений предполагает то, что сотрудники будут получать навыки в управлении миркосервисами и контейнерами.
5. Service mesh и бессерверные конфигурации
Технологией Kubernetes была одержана уверенная победа в противостоянии за управление контейнерами, но в этом году за симпатии разработчиков в облачной экосистеме будут сражаться многие поставщики программного обеспечения с открытым кодом.
Пять названных выше стратегических рычагов обладают общей нитью: всем им необходимы поддержка и внимание ИТ-служб, которые остановили на них свой выбор.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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