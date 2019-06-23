ИА «Ореанда-Новости». Сделать фото на фоне космических пейзажей сможет каждый пользователь приложения Selfies app от NASA. Программа была разработана в честь 15-летия со дня запуска телескопа Spitzer.

В приложении будет доступна функция космонавта. Пользователи смогут примерить скафандр и почувствовать себя настоящим астронавтам. Доступны виды туманности Ориона и Галактики.

На странице в Instagram были размещены портретные снимки космонавтов и учёных NASA. Приложение доступно на платформы OC IOS и на Андроид.

Новое приложение Exoplanet Excursions VR предлагает осуществить путешествие в альтернативной реальностипланетной системой TRAPPIST-1. В программе также содержаться факты о космосе и снимки сделанные знаменитым телескопом.