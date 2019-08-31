ИА «Ореанда-Новости». Skype получил новые функции для облегчения общения с пользователем. К ним относится возможность сохранять черновики сообщений.

Разработчики программы представили несколько новых инструментов. Они позволят Skype конкурировать с такими мессенджерами, как Telegram и WhatsApp. Интернет-пользователи смогут сохранять черновики, а также показывать несколько фотографий или видео одновременно, просматривать файлы и выполнять другие функции. Ожидается, что новые функции появятся как в мобильной версии Skype, так и в настольной версии.

Тем не менее, одной из новых функций будет появление разделенных окон. Она будет доступна для настольных ПК с Skype. Это позволит вам перемещать контакты в разные части программы, что обеспечит повышенный комфорт при общении с несколькими собеседниками.