ИА «Ореанда-Новости». Вчера, 12 сентября, в цифровом магазине игр Epic Games Store началась раздача игры под названием Conarium. Эта игра в жанре ужасы, главный персонаж которой погиб во время экспедиции, однако вернулся в мир живых другим существом. 

Раздача продлится неделю и закончится 19 сентября. Тогда же начнётся раздача следующей игры, ещё неизвестно какой. Однако на постере к следующей раздаче изображены фрагментов нескольких игр про Бэтмена. Пока неизвестно, будет ли это одна игра, или же сборник сразу нескольких игр.

Также 19 сентября начнётся раздача Endless Space — Collection от благотворительной площадки Humble Bundle. Это космическая стратегия, куда будет входить несколько дополнений.