13.09.2019, 16:47
Следующей бесплатной игрой в магазине Epic Games Store станет неизвестный проект про Бэтмена
ИА «Ореанда-Новости». Вчера, 12 сентября, в цифровом магазине игр Epic Games Store началась раздача игры под названием Conarium. Эта игра в жанре ужасы, главный персонаж которой погиб во время экспедиции, однако вернулся в мир живых другим существом.
Раздача продлится неделю и закончится 19 сентября. Тогда же начнётся раздача следующей игры, ещё неизвестно какой. Однако на постере к следующей раздаче изображены фрагментов нескольких игр про Бэтмена. Пока неизвестно, будет ли это одна игра, или же сборник сразу нескольких игр.
Также 19 сентября начнётся раздача Endless Space — Collection от благотворительной площадки Humble Bundle. Это космическая стратегия, куда будет входить несколько дополнений.
Раздача продлится неделю и закончится 19 сентября. Тогда же начнётся раздача следующей игры, ещё неизвестно какой. Однако на постере к следующей раздаче изображены фрагментов нескольких игр про Бэтмена. Пока неизвестно, будет ли это одна игра, или же сборник сразу нескольких игр.
Также 19 сентября начнётся раздача Endless Space — Collection от благотворительной площадки Humble Bundle. Это космическая стратегия, куда будет входить несколько дополнений.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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