07.07.2019, 23:18
Sony разрабатывает смартфоны с гибким экраном
ИА «Ореанда-Новости» Компания Sony решила заняться собственным производством смартфона со сгибающимся экраном. Об этом сообщил один из инсайдеров компании с своём Twitter аккаунте.
Ёмкость батареи разрабатываемой модели будет составлять 3220 мАч, а также устройство будет наделено дисплеем LG и камерой с десятикратным зумом. Также в модели планируется наличие 5G.
Раннее стало известно, что компания Apple также получила патент на создание новых моделей со сгибающимся экраном.
Судьба складных смартфонов от Sumsung неизвестна. Получившие возможность тестировать новые модели американские журналисты стали жаловаться на многочисленные дефекты устройств, и компания решила отложить релиз, однако тесты продолжаются.
Ёмкость батареи разрабатываемой модели будет составлять 3220 мАч, а также устройство будет наделено дисплеем LG и камерой с десятикратным зумом. Также в модели планируется наличие 5G.
Раннее стало известно, что компания Apple также получила патент на создание новых моделей со сгибающимся экраном.
Судьба складных смартфонов от Sumsung неизвестна. Получившие возможность тестировать новые модели американские журналисты стали жаловаться на многочисленные дефекты устройств, и компания решила отложить релиз, однако тесты продолжаются.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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