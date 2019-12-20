Главными героями мультфильма станут талисманы ГТО. Об этом заявил Азат Кадыров, работающий на посту генерального директора дирекции спортивных и социальных проектов.Кадыров сообщил, что в Нижнем Новгороде в октябре было подписано соглашение с "Союзмультфильмом". В нем говорится о создании мультфильма, который будет посвящен спорту, физкультуре и здоровому образу жизни.По словам Кадырова, сейчас выстраивается архитектура проекта - юридическая, организационная и финансовая. Также сейчас занимаются изучением различных схем относительно того, как реализовать проект. Кроме того, сейчас создаётся сценарий к мультфильму о здоровом образе жизни.