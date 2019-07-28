ИА «Ореанда-Новости». В восьмидесятилетнем возрасте ушёл из жизни живописец и педагог Грайр Григорян. Последне дни он провёл в Армении. Об этом сообщили в Союзе художников страны.



Художник Грайр Григорян родился 6 июня 1940 года в селе Ором. Он окончил Академию художеств в Риге, Театрально-художественный институт в Ереване и Институт изобразительных искусств в Вильнюсе. До конца своей жизни обладатель нансеновской золотой медали преподавал в школе Терлемезяна на факультете художественного рисования.



С 1974 года является членом Союза художников СССР. С 1996 года является членом Союза профессиональных профессиональных художников (ЮНЕСКО). В 2000 году получил звание профессора. С 1971 годазанялся преподавательской деятельностью.



Выставки Грайра Григоряна проводились не только в России и Армении, но и во Франции, Голландии и Египте.

В сообщении официального представительства Союза художников уточняется, что поминальная служба для живописца состоится 28 июля. Похороны состоятся на следующий день.