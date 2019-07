ИА «Ореанда-Новости» Сегодня в Epic Game Store началась раздача двух игр: Moonlighter - игра в жанре RPG - и This War of Mine - симулятор выживания. Обе игры, как и другие бесплатные товары, будут доступны пользователям в течение недели.



После их сменят ещё пара игр: For Honor - боевик от Ubisoft - и Alan Wake - классика от Remedy. В итоге Moonlighter и This War of Mine можно забрать до 2 августа, а For Honor и Alan Wake — со 2 по 9 августа.



Стоит отметить, что раньше платформа выставляла на раздачу по одной игре аз в две недели. Однако с недавнего времени правила поменялись, и теперь каждую неделю на раздаче появляются сразу по два проекта.